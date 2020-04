Si è schiuso anche l’ultimo uovo: nati i tre falchetti in cima al Pirellone di Milano (Di domenica 12 aprile 2020) anche l'ultimo uovo si è schiuso in cima al Pirellone di Milano: si tratta dei pulcini nati dai falchi Pellegrini Giò e Giulia che dal 2014 in cima al Grattacielo Pirelli hanno trovato casa, creando un nido dove mamma Giulia ogni anno cova le uova. Si tratta di un momento fortemente atteso dai lombardi che spesso si ritrovano anche a scegliere i nomi dei nuovi arrivati. Leggi su fanpage (Di domenica 12 aprile 2020)l'ultimosi èinaldi: si tratta dei pulcinidai falchi Pellegrini Giò e Giulia che dal 2014 inal Grattacielo Pirelli hanno trovato casa, creando un nido dove mamma Giulia ogni anno cova le uova. Si tratta di un momento fortemente atteso dai lombardi che spesso si ritrovanoa scegliere i nomi dei nuovi arrivati.

sonia9mari : RT @ConsLomb: Si è schiuso anche il terzo e ultimo uovo ??: ora i falchetti di Palazzo Pirelli sono tre, ognuno nato in un giorno diverso de… - Tanquassa : RT @ConsLomb: Si è schiuso anche il terzo e ultimo uovo ??: ora i falchetti di Palazzo Pirelli sono tre, ognuno nato in un giorno diverso de… - mtracca : RT @ConsLomb: Si è schiuso anche il terzo e ultimo uovo ??: ora i falchetti di Palazzo Pirelli sono tre, ognuno nato in un giorno diverso de… - cadedduk : RT @ConsLomb: Si è schiuso anche il terzo e ultimo uovo ??: ora i falchetti di Palazzo Pirelli sono tre, ognuno nato in un giorno diverso de… - Penelope19152 : RT @ConsLomb: Si è schiuso anche il terzo e ultimo uovo ??: ora i falchetti di Palazzo Pirelli sono tre, ognuno nato in un giorno diverso de… -

Ultime Notizie dalla rete : schiuso anche Si è schiuso anche l’ultimo uovo: nati i tre falchetti in cima al Pirellone di Milano Milano Fanpage La crisi mette fame, razzìa nel ristorante chiuso

Terzo colpo nel giro di pochi mesi ai danni di un locale da poco inaugurato da due giovani e coraggiose imprenditrici: "Non molliamo" ...

Guida al Poker – Una strategia ABC nel preflop

E una delle prime regole che dovremmo aver già assorbito è quella che per chi è agli inizi è molto meglio attenersi a quello che è un gioco abbastanza chiuso giocando solo poche mani selezionate ...

Terzo colpo nel giro di pochi mesi ai danni di un locale da poco inaugurato da due giovani e coraggiose imprenditrici: "Non molliamo" ...E una delle prime regole che dovremmo aver già assorbito è quella che per chi è agli inizi è molto meglio attenersi a quello che è un gioco abbastanza chiuso giocando solo poche mani selezionate ...