Ricardo Kakà padre per la terza volta, la moglie Carolina Dias è incinta (Di domenica 12 aprile 2020) La bellissima modella Carolina Dias, moglie di Ricardo Kakà, è incinta. L'ex attaccante del Milan diventerà padre per la terza volta, i suoi due figli, Luca e Isabela sono nati dal primo matrimonio del calciatore. Le nozze con la sua attuale compagna si sono celebrate a novembre 2019, a distanza di cinque mesi i due hanno dato il lieto annuncio ai loro fan. Leggi su fanpage Ricardo Kakà gioca il derby Inter-Milan : “Segna Ibrahimovic…poi speriamo” (Di domenica 12 aprile 2020) La bellissima modelladiKakà, è. L'ex attaccante del Milan diventeràper la, i suoi due figli, Luca e Isabela sono nati dal primo matrimonio del calciatore. Le nozze con la sua attuale compagna si sono celebrate a novembre 2019, a distanza di cinque mesi i due hanno dato il lieto annuncio ai loro fan.

