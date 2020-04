Quando riaprono palestre e piscine? L’attività riprenderà a giugno? Tutti gli scenari e

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Gli amanti del fitness e dell’attività fisica non vedono l’ora di poter tornare in palestra e in piscina ma non potranno farlo in tempi rapidi. Il premier Giuseppe Conte ha infatti annunciato la proroga delle misure restrittive fino a domenica 3 maggio. L’Italia resterà in lockdown per altre tre settimane e così non ci si potrà andare ad allenare ancora per diverso tempo, bisognerà continuare a fare attività motoria in casa o in giardino visto che anche jogging e biciclettate sono vietate.RIAPRIRANNO? Al momento non c’è una data certa sulla riapertura di. Molto dipenderà da come si svilupperà la curva epidemica. Riapertura già da lunedì 4 maggio? Sembra altamente improbabile. L’ipotesi più concreta sembra quella di una ...