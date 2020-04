MotoGP in tv oggi | GP Austria virtuale | orario | programma | tv | streaming Sky e Youtube

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Ci saranno anche Valentino Rossi e il team Ducati tra i protagonisti che scenderanno virtualmente in pistadomenica 12 aprile alle ore 15 su Sky Sport(canale 208) per il Virtual Race 2 di eSport al RedBull Ringco. In gara anche i fratelli Marc e Alex Marquez, Maverick Viñales, Michele Pirro, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami e Tito Rabat. La top class tornerà quindi in circuito grazie al videogame ufficiale della, con i veri piloti impegnati nella sfida. La telecronaca sarà di Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara (pre alle 14.45 e post dalle 15.45) raddoppia: dai 6 giri della prima sfida del Mugello si passa a ben 10 giri, sarà preceduta da un turno di qualifiche e ogni pilota ...