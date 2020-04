Migranti | Sea Watch | Naufragio tra Malta e Tripoli | numerosi morti in mare

(Di domenica 12 aprile 2020) Numerose persone sarebbero morte inin seguito aldi un barcone tra. Lo denuncia in un tweet Sea, spiegando che «250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni»,...

Secondo la ong sono almeno 250 le persone alla deriva. I quattro barconi – uno con 72 persone a bordo, uno con 47, uno con 55 e l’ultimo con 85 – erano stati segnalati ieri a Sea Watch da Alarm Phone, ...Per quanto ridotti, i tentativi di attraversare il Mediterraneo verso le coste europee non si fermano. Da oltre 24 ore sono alla deriva a sud di Malta quattro gommoni con a bordo 250 persone che non h ...