Guida Tv Lunedì 13 aprile – Pasquetta (Di domenica 12 aprile 2020) Guida Tv Lunedì 13 aprile Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv lunedì 13 aprile Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Il Commissario Montalbano – Gatto e Cardellino Una serie di scippi dalle modalità anomale, un fanatico che ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale, uno stimato ginecologo scomparso. Tocca a Montalbano venire a capo delle misteriose vicende. ore 23:30 Frontiere – Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Stasera Tutto è Possibile – Show (replica del 13/04/20) ore 00.10 Helen Dorn Rai 3ore 20:20 Non Ho l’età ore 20:45 Un Posto al Sole (replica)ore 21:20 Report Il costo della Carne (qui i dettagli) ore 23:15 Lessico Civile – L’ignoranza Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Rock Economy (replica Show Celentano) ore 23:55 ... Leggi su dituttounpop Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia

Guida Tv Lunedì 6 aprile - Montalbano - Harry Potter e….

Guida Tv Lunedì 30 marzo (Di domenica 12 aprile 2020)Tv Lunedì 13Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv lunedì 13Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Il Commissario Montalbano – Gatto e Cardellino Una serie di scippi dalle modalità anomale, un fanatico che ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale, uno stimato ginecologo scomparso. Tocca a Montalbano venire a capo delle misteriose vicende. ore 23:30 Frontiere – Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Stasera Tutto è Possibile – Show (replica del 13/04/20) ore 00.10 Helen Dorn Rai 3ore 20:20 Non Ho l’età ore 20:45 Un Posto al Sole (replica)ore 21:20 Report Il costo della Carne (qui i dettagli) ore 23:15 Lessico Civile – L’ignoranza Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Rock Economy (replica Show Celentano) ore 23:55 ...

TommyIlReturn : @LetiVenturini Comunque come vedi ho ripristinato il profilo.. Lo cancellerò poi domani.. Così poi lunedì inizio ve… - RaffaellaLove : RT @SeaMaryStar: Giorno boh di quarantena. Sta diventando tutto uguale, non ci sono più giorni, lunedì e domenica ormai sono la stessa cosa… - PapelRetweet : RT @SeaMaryStar: Giorno boh di quarantena. Sta diventando tutto uguale, non ci sono più giorni, lunedì e domenica ormai sono la stessa cosa… - LG_1974 : RT @jovinco82: Giorno boh di quarantena. Sta diventando tutto uguale, non ci sono più giorni, lunedì e domenica ormai sono la stessa cosa,… - CostanceDowling : RT @GaMarconi: ?? Lunedì 13 aprile partirà il mio secondo Laboratorio online di scrittura creativa ?? . Le lezioni (sei in tutto) saranno u… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Lunedì Diminuiscono gli ammalati, è l'incremento più basso dal 10 marzo l'eco di caserta