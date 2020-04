Gigi D’Alessio confessa | “Apprezziamo le cose solo quando le perdiamo”

Leggi su chenews

(Di domenica 12 aprile 2020)D’Alessio, famoso cantautore napoletano è stato ospitequalche giorno fa de La Vita in Diretta e si è lasciato andare ad una lunga confessione. foto Getty ImagesE’ successo tuttoqualche giorno fa, il cantautore chequalche mese fa ha annunciato la sua separazione dalla compagna Anna Tatangelo con cui è stato legato per quindici anni e con cui ha un figlio Andrea. Oggi come tutti gli Italiani, vive in quarantena insieme ai suoi tre figli, nati dal matrimonio con la sua ex moglie. Ecco cosa ha raccontato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ELETTRA LAMBORGHINI: “MANGIO COME UNA VACCA”D’Alessio in diretta: “Si apprezzano lesi perdono” foto Getty imagesD’Alessio, ospite via Skype di un collegamento con la Vita in Diretta, in onda tutti i giorni su Rai Uno si è ...