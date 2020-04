Fallout 76: l'arrivo dell'espansione Wastelanders costringerà molti giocatori allo sfratto dai loro Campi Base (Di domenica 12 aprile 2020) Il nuovo colossale update di Fallout 76, il quale introdurrà l'espansione Wastelanders, sarà pubblicato la prossima settimana, il 14 aprile, portando con sé una lunga serie di cambiamenti.Una nuova storia, nuove location e l'arrivo degli NPC sono solo alcune delle novità promesse da Bethesda. Tuttavia, questi nuovi contenuti hanno un prezzo: alcuni giocatori dovranno fare i bagagli dal proprio campo base.Bethesda ha recentemente dichiarato che Wastelanders introdurrà nuovi elementi nella mappa di gioco di Fallout 76 e che, per questo motivo, in questi punti non sarà più possibile costruire un campo base. Tutti coloro che, sfortunatamente, si trovano in queste nuove zone rosse, dovranno raccogliere tutto e spostarsi. In fondo alla notizia potete vedere la mappa di gioco, con segnati i luoghi interessati da questo "sfratto".Leggi altro... Leggi su eurogamer Fallout Shelter Online in arrivo anche in Occidente per Android ed iOS - aperte le pre-iscrizioni

