Coronavirus, Ilaria Capua: “Tutte le stime sono sbagliate, della malattia non sappiamo ancora niente. Ma dobbiamo prepararci a cambiare tutto” (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, Ilaria Capua: “stime sbagliate, non abbassare la guardia” “Noi questo Coronavirus lo conosciamo da poco, è in Italia da metà febbraio quindi sì e no da due mesi: sono tante, tantissime le cose che non sappiamo e su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative”, così la virologa Ilaria Capua in un’intervista pubblicata domenica 12 aprile sul Corriere della Sera. “Un mare di incertezza ci avvolge e ci disorienta. Non sappiamo neanche quanto l’infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata – bisogna solo capire di quanto”, ha continuato la ... Leggi su tpi Coronavirus - dai contagi in estate alla seconda ondata in autunno : Cosa ci aspetta? Per Ilaria Capua “le stime sono sbagliate”

Ilaria Capua e le stime sbagliate sul Coronavirus

Coronavirus nella rete idrica? L'inquietante risposta di Ilaria Capua : "Ad oggi..." - un grave sospetto (Di domenica 12 aprile 2020): “, non abbassare la guardia” “Noi questolo conosciamo da poco, è in Italia da metà febbraio quindi sì e no da due mesi:tante, tantissime le cose che none su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative”, così la virologain un’intervista pubblicata domenica 12 aprile sul CorriereSera. “Un mare di incertezza ci avvolge e ci disorienta. Nonneanche quanto l’infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia perché i campionamenti nonrappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata – bisogna solo capire di quanto”, ha continuato la ...

capuanogio : Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poc… - morinic : RT @capuanogio: Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poco o null… - FonzyH : RT @capuanogio: Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poco o null… - 65patti : 'Siamo noi che dobbiamo adeguarci al Covid e non il Covid a noi. Chiarissimo. Ilaria Capua: 'Le stime sul coronavir… - infoitsalute : Coronavirus, Ilaria Capua: 'Ogni stima intrinsecamente sbagliata. La verità sulla curva dei contagi' -