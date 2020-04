Coronavirus, Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale (Di domenica 12 aprile 2020) Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dal St. Thomas Hospital di Londra, ospedale dove era ricoverato da giorni dopo essere risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni avevano destato preoccupazioni soprattutto dopo il ricovero in terapia intensiva. Le parole di Boris Johnson Questa mattina il premier aveva dedicato qualche parola ai medici che si sono occupati di lui in questi giorni: “Non posso ringraziarli abbastanza, gli devo la vita“, ha detto. Questa mattina si parlava di un netto miglioramento delle sue condizioni di salute tanto che Johnson aveva anche ripreso a camminare. Le sue dimissioni sono state rese note da un portavoce di Downing Street che ha detto che “Su consiglio del suo team medico, il primo ministro non tornerà immediatamente al lavoro” ma “continuerà la sua ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Boris Johnson dimesso dall'ospedale

