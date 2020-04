Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, una Pasqua coi fiocchi. Ecco la foto che fa tremare la Power (Di domenica 12 aprile 2020) Uniti più che mai. Una Pasqua coi fiocchi per Al Bano e Loredana. Insieme, abbracciati, sorridenti. Il ritorno di fiamma, ormai, è notizia. Non si tratta più di un'indiscrezione. Tra l'altro, lo stesso Al Bano all'adnkronos aveva raccontato - alcuni giorni fa - di trovarsi a Cellino con Loredana e i loro figli (Bido e Jasmine). Insomma per il Leone di Cellino è un periodo d'oro. Tra l'altro in quarantena, Al Bano sta avendo più tempo da dedicare a sé stesso. Senza viaggi improvvisi in ogni parte del mondo, che costringono Carrisi a correre da una parte all'altra. Adesso trascorre la Pasqua in famiglia nella sua grande casa di Cellino. Strizzando l'occhio alla Lecciso. Leggi su liberoquotidiano Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano Carrisi : "Cerco di vivere un sentimento" -

Romina vive insieme a Charlie | Ospite indesiderato per Albano Carrisi a Cellino San Marco

Albano Carrisi si incazza e sbotta - la verità su Romina Power e Loredana Lecciso (Di domenica 12 aprile 2020) Uniti più che mai. Unacoiper Al. Insieme, abbracciati, sorridenti. Il ritorno di fiamma, ormai, è notizia. Non si tratta più di un'indiscrezione. Tra l'altro, lo stesso Alall'adnkronos aveva raccontato - alcuni giorni fa - di trovarsi a Cellino cone i loro figli (Bido e Jasmine). Insomma per il Leone di Cellino è un periodo d'oro. Tra l'altro in quarantena, Alsta avendo più tempo da dedicare a sé stesso. Senza viaggi improvvisi in ogni parte del mondo, che costringonoa correre da una parte all'altra. Adesso trascorre lain famiglia nella sua grande casa di Cellino. Strizzando l'occhio alla

Noovyis : (Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, una Pasqua coi fiocchi. Ecco la foto che fa tremare la Power) Playhitmusic - - Libero_official : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, una Pasqua coi fiocchi. Ecco la foto che fa tremare la Power… - gabmoustache : Giaccio al sole ubriaco di negramaro di Villa Carrisi e penso a quanto sia bella All Nite di @JanetJackson E a qu… - zazoomblog : Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano Carrisi: Cerco di vivere un sentimento - - #Loredana #Lecciso… - zazoomnews : Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano Carrisi: Cerco di vivere un sentimento - - #Loredana #Lecciso… -