Pechino Express è truccato, Naike Rivelli svela i contratti: “Vincitori già decisi” (FOTO) (Di sabato 11 aprile 2020) Naike Rivelli, ex concorrente di Pechino Express nel 2015, è tornata a parlare del reality show svelando retroscena inediti. La donna ha tuonato su Instagram pubblicando un post nel quale ha parlato dei contratti esistenti tra i concorrenti e la produzione. Nel caso specifico, pare che in fase preliminare vengano già scelte le dinamiche di gioco, il da farsi e, soprattutto, i vincitori. Insomma, un post che sicuramente farà tremare i vertici dell’azienda. Le bombe di Naike contro Pechino Express Tutti i fan di Naike Rivelli sanno perfettamente che lei è una donna anticonvenzionale e fuori dagli schemi, tuttavia, nessuno si aspettava le confessioni fatte su Pechino Express. In prossimità della finale del reality show, la figlia di Ornella Muti si è scagliata contro il cast svelando cose inaudite. La protagonista del post è partita ... Leggi su kontrokultura Pechino Express - Gennaro Lillio spiazza tutti : “Sono single”. E’ già finita con Ema Kovac?

Naike Rivelli confessione choc "Pechino Express una farsa"/ Il vincitore si sa subito

Pechino Express - l’ex concorrente Naike Rivelli all’attacco : “Reality costruito e calcolato” (Di sabato 11 aprile 2020), ex concorrente dinel 2015, è tornata a parlare del reality showndo retroscena inediti. La donna ha tuonato su Instagram pubblicando un post nel quale ha parlato deiesistenti tra i concorrenti e la produzione. Nel caso specifico, pare che in fase preliminare vengano già scelte le dinamiche di gioco, il da farsi e, soprattutto, i vincitori. Insomma, un post che sicuramente farà tremare i vertici dell’azienda. Le bombe dicontroTutti i fan disanno perfettamente che lei è una donna anticonvenzionale e fuori dagli schemi, tuttavia, nessuno si aspettava le confessioni fatte su. In prossimità della finale del reality show, la figlia di Ornella Muti si è scagliata contro il castndo cose inaudite. La protagonista del post è partita ...

CdGherardesca : I 7 MOSTRI DI PECHINO EXPRESS! Ecco la clip con il momento che aspettavate da ben 8 tappe! La prova più leggendaria… - KontroKulturaa : Pechino Express è truccato, Naike Rivelli svela i contratti: 'Vincitori già decisi' (FOTO) - - vminglxs : ma come sta andando la vostra vita sapendo che martedì vedremo Seoul mafia (marco) a Pechino express CI RENDIAMO CO… - simonadistante : @mounds_shame Ha usato la politica italiana per lamentarsi di Pechino Express. Ah ok ?? Comunque la Elia lo sputtanò… - NATOlizer : Pechino Express, Gennaro Lillio spiazza tutti: 'Sono single'. E' già finita con Ema Kovac? -