Napoli, si spera di tornare a Castel Volturno il 4 maggio (Di sabato 11 aprile 2020) La Serie A non è ancora sicura su quando tornerà ad allenarsi. Ieri il decreto del presidente del Consiglio ha prolungato il lockdown fino al 3 maggio. Un ulteriore rinvio, ma quantomeno il calcio italiano può prepararsi a ripartire con le sedute per poi puntare a tornare in campo, anche se non è esclusa un’altra prosecuzione delle restrizioni. Si spera di poter cominciare la ripresa del campionato il 6 giugno, comunque. Il Napoli si muove per essere pronto a lavorare a Castel Volturno in attesa del protocollo del comitato medico-scientifico della FIGC. La federazione si riunirà nuovamente martedì 14 aprile e l’unica novità potrebbe essere una deroga per svolgere le visite mediche in modo da iniziare poi il 4 maggio il programma di allenamenti. Lo staff medico partenopeo sta lavorando da diverse settimane per la fornitura di ... Leggi su calciomercato.napoli Ora si testa l'Eculizumab : ​nuova speranza a Napoli

Il Napoli valuta tre grandi attaccanti per far fronte ad un addio di Arkadiusz Milik, ma non è detto che il polacco alla fine non rinnovi.

