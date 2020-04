L’Italia se ne va dall’Eurogruppo con una mano avanti e una dietro E dirlo non è lesa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 aprile 2020) Prima tutti virologi e infettivologi, oggi tutti eurocrati esperti di macroeconomia e finanza. La tentazione di commentare i risultati dell’Eurogruppo è comprensibile. Si tratta di capire fino a che punto gli Stati dell’Unione siano riusciti a mettere da parte gli egoismi e si siano aperti ad una vera e concreta solidarietà. Alla fine, dopo una serie di rinvii, si è ovviamente giunti ad un compromesso. Che per l’Italia è certamente al ribasso, per quanto l’Eurogruppo in sé non abbia facoltà decisionali e adesso spetta ai singoli governi dare il via libera agli accordi. All’Eurogruppo l’Italia non ha ottenuto nulla Quello che accadrà è prevedibile. Se Conte non dovesse avallare il risultato ottenuto da Gualtieri, dovrebbe cacciare il suo ministro dell’Economia. Resta un fatto. Ad una ...