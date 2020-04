Diaconale: «Tutti i media si muovono per attaccare la Lazio e Lotito» (Di sabato 11 aprile 2020) Nuovo attacco di Arturo Diaconale, che ha parlato ai microfoni di Radiosei. Queste le parole del portavoce di Lotito Arturo Diaconale torna all’attacco. Queste le parole del portavoce di Lotito ai microfoni di Radiosei. ANTI-Lazio – «C’è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato su pregiudizi anti-Lazio, che mi spingono a fare una voce fuori dal cuore. Tutti i media si muovono per criticare la Lazio e Lotito. Per qualsiasi cosa i tifosi della Lazio sono dipinti come brutti e cattivi e lo stesso vale per Lotito. Cerco di fare gli interessi di Lotito e della Lazio, che merita più rispetto». RIPRESA SERIE A – «La posizione della Lazio è sempre stata a favore della ripresa in sicurezza. Proprio nel giorno in cui Conte ha stabilito una ripresa a dopo il 3 aggio, Tutti hanno detto che gli allenamenti riprenderanno il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 aprile 2020) Nuovo attacco di Arturo, che ha parlato ai microfoni di Radiosei. Queste le parole del portavoce diArturotorna all’attacco. Queste le parole del portavoce diai microfoni di Radiosei. ANTI-– «C’è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato su pregiudizi anti-, che mi spingono a fare una voce fuori dal cuore.siper criticare la. Per qualsiasi cosa i tifosi dellasono dipinti come brutti e cattivi e lo stesso vale per. Cerco di fare gli interessi die della, che merita più rispetto». RIPRESA SERIE A – «La posizione dellaè sempre stata a favore della ripresa in sicurezza. Proprio nel giorno in cui Conte ha stabilito una ripresa a dopo il 3 aggio,hanno detto che gli allenamenti riprenderanno il ...

