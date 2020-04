Bitonto | giocavano a carte in un garage | sanzione di 400 euro per quattro persone

(Di sabato 11 aprile 2020) Erano indi età compresa tra i 35 e i 45 anni e si erano riuniti in undi un amico ain via Amendolagine. Sono stati scoperti dalla Polizia di Stato e multati con unadi 400per ciascuno di loro. Ihanno violato la prescrizione previste dal decreto del Premier Conte.

Baritalia News

