Cambiamenti climatici, ecco come le tecnologie digitali possono aiutare gli agricoltori a contrastarne le minacce (Di venerdì 28 febbraio 2020) Per anni del cambiamento climatico si è discusso quasi unicamente al chiuso di università e altre istituzioni, senza che esso diventasse mai qualcosa di concreto per tutti noi al di fuori delle mura accademiche. Ora però i segni tangibili dell’impatto dell’inquinamento sul clima hanno iniziato a manifestarsi con una certa veemenza anche nella vita di tutti i giorni, andando a impattare negativamente su diversi settori produttivi, primo tra tutti quello agricolo. Fortunatamente, uno studio della Michigan State University ha contribuito a gettare nuova luce su come sia possibile sfruttare le moderne tecnologie digitali per contrastare le minacce e mitigare i danni economici. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, è infatti il primo ad aver quantificato con precisione le caratteristiche del suolo e del paesaggio e le variazioni di resa spaziale e temporale in risposta ... Leggi su ilfattoquotidiano

