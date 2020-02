Tempesta Ciara, una donna muore a Sondrio (Di martedì 11 febbraio 2020) Alessandro Ferro La tragedia è avvenuta questa mattina quando dei frammenti staccatisi da un tetto a causa del forte vento hanno colpito la donna. Inutili i soccorsi La Tempesta Ciara che si è abbattuta in Europa con la furia devastante dei suoi venti ha causato una vittima anche in Italia. Una donna è morta a Traona, in provincia di Sondrio, colpita dai frammenti staccatisi da un tetto a causa delle forti raffiche di vento. Il dramma è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 con le condizioni della pensionata apparse subito disperate. Si è rivelato inutile l'intervento del 118. I carabinieri ed i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno messo tutta l'area in sicurezza. Gli effetti di Ciara Nonostante la tragedia, l'Italia è rimasta più al riparo rispetto ad altre nazioni europee: dopo aver colpito il Regno Unito nella giornata di domenica, la Tempesta ha proseguito il ... ilgiornale

SkyTG24 : La tempesta #Ciara, arrivata dall'Atlantico, ha colpito anche i Paesi Bassi, costringendo a diramare un'allerta ara… - SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -