Soliti Ignoti: Amadeus fa ascolti record. Cancellate due puntate (Di martedì 11 febbraio 2020) Soliti Ignoti: record d’ascolti per Amadeus dopo Sanremo con Fiorello e Diodato ospiti E’ stato accolto dal pubblico di Rai1 con risultati eccellenti il ritorno di Amadeus alla conduzione di Soliti Ignoti, dopo la settimana di pausa dovuta, ovviamente, al Festival di Sanremo. Ripartito ieri sera, lunedì 10 febbraio (domenica al suo posto è andato in onda un segmento speciale dedicato a Sanremo 2020 con tutti i dietro le quinte), Soliti Ignoti-Il ritorno è stato trasmesso eccezionalmente in diretta (di solito, invece, le puntate sono registrate) e Amadeus ha ospitato Fiorello e il vincitore di Sanremo, Diodato. Il primo è arrivato in studio con la parrucca, imitando di nuovo Maria De Filippi, mentre il secondo ha eseguito, ovviamente, il brano ‘Fai rumore’, che gli ha fruttato la vittoria al 70° Festival di Sanremo. E i telespettatori di Rai1 che hanno seguito il ... lanostratv

