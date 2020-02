Sanremo 2020, la telefonata di Morgan a Red Ronnie alle 5 del mattino: “Gliel’ha fatta pagare” (Di martedì 11 febbraio 2020) Sanremo 2020, la telefonata tra Red Ronnie e Morgan: “Mi ha trattato male e ho voluto divertirmi” Spuntano nuovi dettagli sull’ormai celebre lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020. Un vero e proprio caso che passerà alla storia del Festival, visto che i due cantanti sono stati esclusi dal Festival per non aver completato la loro esibizione. Per chi si fosse perso qualche passaggio, ricordiamo che i due artisti avevano avuto nel corso della kermesse diversi screzi, in particolare dopo la serata delle cover. Al venerdì poi la rottura definitiva. Morgan inizia a cantare ma cambia completamente il testo del brano Sincero, approfittandone per criticare il collega. A quel punto Bugo decide di lasciare il palco dell’Ariston interrompendo l’esibizione e causando la squalifica. Il nuovo elemento è rappresentato dalle parole di Red Ronnie, che ha ... tpi

Internazionale : Non siamo abituati a vedere, su un palco come quello di Sanremo, un giovane uomo che esibisce il proprio corpo. Lau… - FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - LegaSalvini : COSÌ SALVINI HA INDOVINATO IL VINCITORE DI SANREMO... GRAZIE A UNA MAGLIETTA ECCO COME IL LEADER DELLA LEGA SAPEVA… -