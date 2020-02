**Prescrizione: fonti governo, escluso lodo Conte bis in emendamento a ddl Costa** (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Sostituire la prescrizione scritta da Bonafede con il lodo Conte bis attualmente sembra un rebus di difficile soluzione. fonti di governo spiegano all’Adnkronos che è “altamente improbabile” che la strada maestra sia quella di un emendamento al pdl Costa, ovvero il testo del forzista che intende cancellare la Bonafede e che approderà in Aula alla Camera il 24 febbraio. Una soluzione, questa, che anche fonti di via Arenula tendono ad escludere.L'articolo **Prescrizione: fonti governo, escluso lodo Conte bis in emendamento a ddl Costa** CalcioWeb. calcioweb.eu

