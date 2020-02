PlayStation 5, novità e data di lancio della nuova console Sony (Di martedì 11 febbraio 2020) Cresce l’attesa per la PlayStation 5, la nuova console della Sony. Scopriamo quando uscirà, il prezzo e tutte le possibili novità Si fa sempre più calda l’attesa per l’uscita della PlayStation 5, la nuova generazione della storica console realizzata da Sony. Tante le voci che si sono rincorse nei mesi passati riguardo i diversi aspetti … L'articolo PlayStation 5, novità e data di lancio della nuova console Sony proviene da www.inews24.it. inews24

