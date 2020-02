Pago offende il GF: “Pezzi di m****” (Di martedì 11 febbraio 2020) Serata molto particolare quella di lunedì 10 febbraio per Pago e Serena al Grande Fratello Vip. Durante la puntata, il fratello del cantante è difatti entrato nella casa più spiata d’Italia su invito di Alfonso Signorini. L’uomo ha così cercato di dissuadere Pago dallo stare insieme alla Enardu, mostrandogli peraltro i like che Serena ha messo al tentatore Alessandro, che fu l’elemento di rottura della coppia in quel di Temptation Island Vip la scorsa estate. Pago contro il GF Dopo aver chiuso la diretta con Signorini, i concorrenti sono quindi andati a cambiarsi. Ma Pago, evidentemente ancora parecchio scosso dalla situazione, ha sbottato: “Non possono distruggere tutto così. Pezzi di me*da. Sti basta*di”. Dopo lo sfogo solitario, l’artista sardo ha poi raggiunto la compagna in giardino. Lì il compositore ha iniziato a dire che qualcuno avrebbe istigato la loro ... notizie

