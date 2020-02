Nuoto, Meeting del Titano 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 11 febbraio 2020) Nella piscina di San Marino andrà in scena nel prossimo weekend il 18° Meeting del Titano di Nuoto, 7° Gran Prix d’Inverno. Da sabato 15 a domenica 16 febbraio gareggeranno le categorie “ragazzi” e “assoluti” in vasca e i tempi che potrebbero venir fuori potrebbero essere piuttosto interessanti. Una manifestazione che potrebbe attirare l’attenzione anche dei big dell’ItalNuoto e quindi da valutare nell’ottica di una preparazione che porterà l’intero movimento a concentrarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nuoto, Meeting del Titano 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo Sabato 15 e domenica 16 febbraio avrà luogo nella piscina di San Marino il 18° Meeting del Titano di Nuoto. Non vi sarà copertura televisiva, ma OA Sport vi fornirà i dovuti aggiornamenti. Di seguito il programma: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE ... oasport

