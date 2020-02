Meteo, arriva la primavera: bel tempo e temperature fino a 23 gradi (Di martedì 11 febbraio 2020) Meteo, arriva la primavera: bel tempo e temperature fino a 23 gradi primavera in anticipo. Questa le previsioni Meteo per quanto riguarda la settimana in corso e fino a domenica 16 febbraio. Le temperature subiranno un cospicuo aumento, facendo schizzare il termometro fino a 23 gradi, ben oltre la media stagionale. D’altronde si tratta dell’inverno più caldo degli ultimi trent’anni, con il mese di febbraio che sostanzialmente aprirà la bella stagione. A portare l’ondata di caldo sull’Italia nei prossimi sette giorni, secondo Meteo.it, un anticiclone che conquisterà tutta la penisola: attendiamoci dunque sole, bel tempo e caldo. Per quanto riguarda il vento, un Libeccio soffierà sul mar Ligure, portando mareggiate anche intense, mentre anche sugli Appennini, sul mar Tirreno e sulle Bocche di Bonifacio i venti saranno piuttosto forti. Qualche pioggia, invece, ... tpi

