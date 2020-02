LIVE Fognini-Khachanov, ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: giocatori in campo per il riscaldamento (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 13.15 L’ingresso in campo di Fognini e Khachanov è previsto fra cinque minuti circa. h 13.09 E’ terminato il match fra Auger-Aliassime e Struff: il canadese, al limite delle due ore di gioco, si è imposto per 6-3, 1-6, 6-3 qualificandosi al secondo turno. h 12.33 Auger-Aliassime e Struff si giocheranno tutto nel terzo e decisivo set sul cemento indoor di Rotterdam: il tedesco si è infatti aggiudicato il secondo set per 6-1, dopo aver perso il primo parziale 6-3. Ritardato ulteriormente l’inizio della sfida tra Fognini e Khachanov. h 12.10 La sfida fra l’azzurro e il russo, a Rotterdam, inizierà al termine dell’incontro fra Auger-Aliassime e Struff. La situazione al momento vede il canadese in vantaggio 6-3, 1-2. Il tabellone del torneo ATP 500 di Rotterdam – Così la giornata di ieri Buongiorno a tutti i ... oasport

