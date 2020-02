Giustizia: Quando Davigo attaccava la Procure di Brescia, ‘quei pm approssimativi…’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – ‘Nel periodo dell’inchiesta Mani Pulite l’allora pm Piercamillo Davigo riteneva la Procura di Brescia, che si occupava per competenza territoriale dei procedimenti a carico dei magistrati, “approssimativa” e persino “divertente”. E’ quanto emerge da un verbale del 20 settembre 2012 dello stesso Davigo che adesso la difesa di Mario Mori chiede di acquisire nel processo d’appello per la trattativa tra Stato e mafia in corso a Palermo. Davigo, parlando del periodo trascorso alla Procura di Milano, nel periodo di Mani Pulite, dice: “Si viene accusati di tutto e del contrario di tutto, ma frequentemente ero sottoposto con i miei colleghi a procedimento penale innanzi all’Autorità giudiziaria di Brescia per reati che andavano dall’abuso di ufficio all’attentato ad organi ... calcioweb.eu

