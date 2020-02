Francia, smartphone in carica cade nella vasca da bagno: 15enne muore folgorata (Di martedì 11 febbraio 2020) La tragedia domenica sera in un appartamento di Marsiglia, in Francia, dove l'adolescente stava facendo un bagno. Il suo smartphone in carica è caduto nella vasca uccidendola. La studentessa è stata portata d'urgenza al pronto soccorso ma purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. fanpage

