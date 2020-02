F1, orario presentazione Ferrari 2020: guida tv, streaming, programma (Di martedì 11 febbraio 2020) Ormai ci siamo, l’attesa sta per finire e tra poche ore potremo finalmente ammirare la nuova Ferrari che prenderà parte al Campionato Mondiale di Formula Uno 2020. La presentazione ufficiale della Rossa è infatti in programma quest’oggi a partire dalle ore 18.30 nell’insolita location dello storico Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, città del tricolore. Dopo aver tolto i veli alla monoposto, la scuderia di Maranello si trasferirà a Barcellona dal 19 febbraio per affrontare la prime delle due finestre di test pre-stagionali sul circuito del Montmelò. C’è sicuramente grande curiosità come ogni anno di vedere la Ferrari 2020, che dovrà lanciare l’ultimo assalto al titolo iridato contro i dominatori della Mercedes prima della rivoluzione regolamentare del 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport ... oasport

