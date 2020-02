Coronavirus, Ministro Speranza: dal 5 febbraio controllati 620mila passeggeri (Di martedì 11 febbraio 2020) “L’azione del nostro Governo è ispirata al principio di massima precauzione e su questo principio si basano le misure di controllo in aeroporti e porti, con l’obiettivo di un rapido contenimento di eventuali casi. A oggi sono stati effettuati controlli ai passeggeri con un enorme sforzo organizzativo, reso possibile dall’impegno dei volontari della protezione civile operativi H24 e dei collaboratori contrattualizzati dal ministero della Salute. Sono stati controllati oltre 5.000 voli, per 620mila passeggeri controllati dal 5 al 10 febbraio“: lo ha precisato il Ministro della Salute Roberto Speranza, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, sulle misure di sicurezza, sotto il profilo ... meteoweb.eu

