Consorzio di Bonifca Paestum, via l’acqua a chi non paga (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista della stagione irrigua estiva 2020, il Consorzio Bonifica di Paestum adotta il pugno di ferro nei confronti degli utenti morosi, in particolare quelli con pendenze ingenti, annualità arretrate mai versate e rateizzazioni non puntuali. Notificati a mano, in questi giorni, ben 4.500 preavvisi di distacco della fornitura idrica. Ammontano a 253, invece, quelli già eseguiti a carico di quanti hanno ignorato la comunicazione : per riattivare l’erogazione, a costoro non resta che sistemare totalmente la propria posizione debitoria presso l’Ufficio Tributi del Consorzio. A ribadire la ‘tolleranza zero’, il presidente Roberto Ciuccio: “Per rispetto dei tanti consorziati che, con sacrificio e riguardo verso l’ente, pagano le proprie quote o le hanno regolarizzate, d’ora in avanti non saranno più ammesse eccezioni; chi ha debiti pregressi, quest’anno non ... anteprima24

