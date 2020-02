Ci sarà un sequel di The New Pope? La terza serie di Sorrentino potrebbe dire addio a Jude Law (Di martedì 11 febbraio 2020) The New Pope si è concluso venerdì 7 febbraio 2020 su Sky Atlantic. Dopo nove episodi, la seconda serie di Paolo Sorrentino, nonché sequel di The Young Pope, ha chiuso i battenti con un finale ambiguo, ma che lascia molte porte aperte a un ipotetico nuovo capitolo. Jude Law è tornato a vestire i panni di Lenny Belardo, al secolo Papa Pio XIII, pontefice amato dai suoi fedeli e idolatrato dagli stessi, elevandosi al pari di un santo. Sebbene appaia poco in questo secondo ciclo di episodi, Jude Law continua ad essere uno dei protagonisti più interessanti e complessi dell'universo creato da Paolo Sorrentino. A lui si affianca John Malkovich nel ruolo dell'affascinante e carismatico Sir John Brannox, che prende il titolo di Papa Giovanni Paolo III. The New Pope espande i suoi confini, parlando non solo del mondo interno al Vaticano, ma anche dell'esterno tra scandali e minacce ... optimaitalia

