Calendario sci alpino 11-16 febbraio: orari, programma, tv, streaming gare a Saalbach e Kranjska Gora (Di martedì 11 febbraio 2020) Settimana lunga per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si comincia dal settore maschile, giovedì e venerdì, per una due giorni dedicata tutta alla velocità in quel di Salbaach. La località austriaca, infatti, è stata scelta come sede di recupero delle due gare cancellate originariamente previste per il 15 ed il 16 febbraio a Yanqing ed invece cancellate per l’emergenza Coronavirus. Spostamento di sede anche per la Coppa femminile, ma si è restati comunque in Slovenia. Niente Maribor, ma sarà Kranjska Gora ad ospitare sabato e domenica un gigante ed uno slalom. Di seguito il programma completo delle gare di Saalbach e Kranjska Gora, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare ... oasport

