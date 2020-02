Biathlon, Mondiali 2020 in tv: programma, palinsesto, streaming. C’è anche la diretta sulla RAI (Di martedì 11 febbraio 2020) Mancano poco più di 48 ore ai Mondiali di Biathlon, le cui gare saranno valide anche per il circuito maggiore: la rassegna iridata andrà in scena ad Anterselva, in Italia, dove saranno in programma dodici gare in undici giorni, che assegneranno le medaglie e daranno una nuova conformazione alle classifiche. Si inizia giovedì 13 per terminare domenica 23 febbraio. Ai Mondiali di Biathlon di Anterselva ci sarà la diretta tv in chiaro su RaiSport ed in abbonamento su Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo della rassegna iridata (gare valide anche per la Coppa del Mondo) di Biathlon: CALENDARIO ... oasport

