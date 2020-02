Antonella Elia perdona Pietro: scoppia la passione al Grande Fratello Vip (Di martedì 11 febbraio 2020) Il fidanzato di Antonella Elia nega di averla tradita fuori dalla casa, tra i due scatta un passionale bacio Antonella Elia ha avuto un confronto con il fidanzato Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri 10 febbraio su Canale 5. Di recente il fidanzato della gieffina è stato paparazzato in compagnia dell’ex fidanzata, nelle foto pubblicate sul settimanale Nuovo sembrava che i due si tenessero per mano. Il Grande Fratello Vip ha mostrato le foto alla Elia, lei su tutte le furie ha subito detto che gliel’avrebbe fatta pagare al fidanzato. Pietro è stato ospite di Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, dove ha smentito di aver tradito Antonella. Si è sottoposto anche alla macchina della verità. Ieri Delle Piane è entrato nella casa più spiata d’Italia, ad Antonella Elia ha detto che è tutta una ... nonsolo.tv

trash_italiano : IL COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA PENSA CHE BARBARA ABBIA MANOMESSO LA MACCHINA DALL'ALABAMA #noneladurso - trash_italiano : IL COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA INCASTRATO DALLA MACCHINA DELLA VERITÀ DALL'ALABAMA. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA VS COMPAGNO DI ANTONELLA ELIA #noneladurso -