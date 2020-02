Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 19:45 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALLA ANAGNINA E PIU AVANTI CODE DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA A VIA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ... romadailynews

