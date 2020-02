Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 13:10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli l’informazione dall’Italia e dal mondo i casi di coronavirus ha la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato direttamente in Cina potrebbero essere la punta dell’iceberg direttore generale dell’oms Mentre una missione di esperti internazionali è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia a mettere in guardia in Un Tweet ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione da persone che non hanno fatto viaggi in Cina Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo razionale è basato su senza rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali della MS astenersi dal adottare misure c’è scrive così nel briefing on-line con i media il portavoce del ministeroad una domanda sui possibili ... romadailynews

