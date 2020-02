Traffico Roma del 10-02-2020 ore 11:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) SEMPRE CHIUSA LA VIA TIBURTINA , IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO E’ ANCORA IN CORSO LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA SANTE BARGELLINI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLE STRADE ADIACENTI PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA CILICIA, SI STA IN CODA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA LATINA DIREZIONE SAN GIOVANNII INTANTO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA PIA, LATO CORSO D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE UN CORTEO SFILERA’ LUNGO LE VIE DEL QUARTIERE TRIESTE , DA PIAZZA TRASIMENO A PIAZZA DALMAZIA, VIA CLITUNNO – VIA SERCHIO – VIA TICINO – PIAZZA ... romadailynews

