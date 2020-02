Terremoto in tempo reale | scosse in Calabria | la terra trema più volte nel crotonese

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nelle Marche - trema la terra a Macerata : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto nelle Marche. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle ore 8,46 di stamattina. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Acquacanina, Camerino, San Ginesio e Pievebovigliana tutti in provincia ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Puglia - trema la terra a Foggia : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una nuova scossa in Puglia, a pochi chilometri da Foggia città. L’evento sismico, di magnitudo 2,1, è avvenuto nella notte appena trascorsa alle ore 1,38. L’epicentro della scossa è stato individuato a 12 chilometri da Foggia a una profondità di 22 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa, oltre Foggia, sono stati Rignano Garganico, San ...

Terremoto oggi in Italia 7 febbraio 2020 : scosse in provincia di Crotone | Tempo reale : Terremoto oggi | 7 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 7 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 6 febbraio 2020 : scosse a Norcia e in provincia di Terni | Tempo reale : Terremoto oggi | 6 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 6 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 5 febbraio 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale : Terremoto oggi | 5 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 4 febbraio 2020 : scossa in provincia di Enna | Tempo reale : Terremoto oggi | 4 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 4 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 3 febbraio 2020 : scossa in provincia di Catanzaro | Tempo reale : Terremoto oggi | 3 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 3 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 2 febbraio 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale : Terremoto oggi | 2 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 2 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 1 febbraio 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale : Terremoto oggi | 1 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 1 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 31 gennaio 2020 : scossa in provincia di Rieti | Tempo reale : Terremoto oggi | 31 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 31 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 30 gennaio 2020 : sisma in provincia di Parma | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 30 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 30 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto in tempo reale forte scossa in Grecia - trema la terra nella notte : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato nella notte una forte scossa di Terremoto nel mar Egeo. L’evento sismico, di magnitudo 5.4, si è verificato alle ore 3,28 locali, in Italia erano le 2,28. L’epicentro è stato individuato nelle vicinanze dell’isola greca di Scarpanto nel Dodecaneso. L’evento sismico è avvenuto in piena notte. Numerose sono stati gli abitanti dell’isola, che per paura, si sono ...

Terremoto oggi in Italia 29 gennaio 2020 : scossa in provincia di L’Aquila | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 29 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto in tempo reale - fortissima scossa in Albania - trema la terra anche nel barese : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova fortissima scossa in Albania. L’evento sismico, di magnitudo 5.1, è stato registrato alle 21,15 di oggi. L’epicentro è stato registrato nelle vicinanze di Durazzo. Ma la scossa è stata avvertita anche a Tirana e Valona. Secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile albanese non si hanno notizie di danni ne a persone ne a cose. La Protezione Civile ...