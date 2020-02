Storia dell’ambasciatore dello Stato che non c’è (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una curiosità evidenziata solo due mesi fa da Sabrina Schiesaro sull’Unione Sarda on line è lo Stato che per molti Paesi non esiste, ma che in Italia ha addirittura un ambasciatore. Parliamo dell’Ossezia del Sud, rappresentata dal sardo Mauro Murgia. Geograficamente è nel Caucaso, come capitale ha Tskhinvali che da sola conta circa 38mila abitanti su 55mila di tutto il territorio . Russia e Georgia sono gli Stati confinanti ed è proprio quest’ultima che ne rivendica l’appartenenza anche dopo il conflitto del 2008, che ha visto il ritiro delle truppe da parte dei sovietici. Ma di fatto si proclamano autonomi dal 1991. Il capo della repubblica è Anatoliy Bibilov, quello del governo Erik Pukhayev. Quindi è un Paese non riconosciuto dalla comunità internazionale come vero e proprio Stato, a parte dalla Russia, dal Venezuela, Nicaragua, Siria, Nauru e Tuvalu. Anche per ... ildenaro

