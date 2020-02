Spal, esonerato Leonardo Semplici: adesso è ufficiale (Di lunedì 10 febbraio 2020) ufficiale l'esonero di Leonardo Semplici, il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo e a una settimana dallo scontro diretto con il Lecce. Scelto già il successore, toccherà a Gigi Di Biagio - ex ct della Nazionale e dell'Italia Under 21 - provare a raggiungere la salvezza. fanpage

