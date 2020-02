Prescrizione, i renziani minacciano di sfiduciare Bonafede. La replica dei 5S: “Niente più giochi di Palazzo. Indietro non si torna, non con noi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell’angolo oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Iv non indietreggia. Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, le opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. Il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi”. E’ quanto affermano fonti di Italia Viva in merito alle tensioni in maggioranza sulla Prescrizione. “Il MoVimento 5 Stelle – replica il Movimento in un post Facebook – è formato da tante persone eccezionali, mosse dalla volontà di cambiare in meglio il nostro Paese dopo decenni nei quali i vecchi partiti hanno ... lanotiziagiornale

TgLa7 : #Prescrizione, tam tam di crisi: renziani pronti a sfiducia contro #Bonafede. Il #Pd: fate il gioco di #Salvini - fattoquotidiano : Prescrizione, Lombardia approva una mozione per chiedere di cancellare la riforma: renziani votano con Forza Italia… - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: .#Prescrizione, i renziani minacciano di sfiduciare #Bonafede. La replica dei 5S: “Niente più giochi di Palazzo. Indiet… -