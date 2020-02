Pasqual sullo scudetto: «La Juve rimane favorita ma l’Inter…» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Manuel Pasqual ha parlato a margine dell’inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci. Le sue parole Insieme a Giuseppe Iachini c’era anche l’ex capitano dell’Empoli, Manuel Pasqual per l’inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci. Ecco le parole di Pasqual riportate da Tuttomercatoweb. «Chi vincerà? Domanda dura. Secondo me la Juve è sempre favorita. L’Inter mi aspettavo la vittoria nel derby ieri sera, ma il risultato finale è stato sorprendente. E’ stato un messaggio di forza a tutto il campionato. La Lazio poi è lì e senza coppe è agevolata. Alla fine però credo che la qualità della rosa della Juve verrà fuori a meno di cose non pronosticabili adesso» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

