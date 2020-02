Lotta al Coronavirus: Bugliano vieta i cellulari Huawei (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Comune di Bugliano, vi abbiamo detto, non va assolutamente preso sul serio. Ci domandiamo perché continuiate a segnalarcelo: credevamo fosse già chiaro che Bugliano nasce come una parodia in salsa “Toscanaccia” dell’Italia coi suoi (molti) vizi e (poche) virtù, con una serie di bizzarri personaggi che imitano le loro controparti del “mondo Reale”. Bugliano vieta i cellulari Huawei è una combo di ben tre isterie dell’Italiano medio: Il Coronavirus, ovvero il virus nCov-2019, ovvero la Polmonite di Wuhan Il terrore atavico suscitato dalla tecnologia cellulare 5G La sinofobia di ritorno che permea entrambe Bugliano vieta i cellulari Huawei Bugliano vieta i cellulari Huawei: anatomia di una bufala Come tale, il Comune di Bugliano ha deciso di regalarci per bocca del “Sindaco Buggiani”, il personaggio che ha sostituito il precedente Matteo ... bufale

