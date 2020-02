Loredana Lecciso pace con Romina Power Cosa è successo?

Loredana Lecciso la verità sulla caduta di Albano a Sanremo : “Non è come pensate” : Questo articolo Loredana Lecciso la verità sulla caduta di Albano a Sanremo: “Non è come pensate” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Lecciso ha voluto svelare la verità sulla caduta di Al Bano a Sanremo, ecco cosa ha detto a Live Non è la D’Urso: “Ho seguito tutto da casa ma…” Loredana Lecciso è tornata ospite negli studi di Barbara D’Urso per commentare insieme ...

Barbara D’Urso - Loredana Lecciso umilia Romina Power sul suo peso : “Appesantito da…” : Loredana Lecciso sgancia una frecciata alla Power Sabato sera con la vittoria di Diodato si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Domenica Barbara D’Urso ha approfittato dell’evento che si è svolto in questi giorni per invitare a Live Non è la D’Urso Loredana Lecciso. Con quest’ultima è altri ospiti hanno parlato di Al Bano e Romina Power. Ricordiamo che la storica coppia si è esibita sul palco ...

Albano Carrisi appesantito da Romina | La furia di Loredana Lecciso : Albano Carrisi è appesantito da Romina? Loredana Lecciso, quasi come una furia, sfodera il suo attacco a Romina Power. Una battuta così sottile che anche Barbara D’Urso resta senza parole. Il Festival di Sanremo 2020 sembra esser destinato a far parlare di sé per diverso tempo, soprattutto dopo la caduta mancata (fortunatamente) di Albano Carrisi. […] L'articolo Albano Carrisi appesantito da Romina | La furia di Loredana Lecciso ...

Loredana Lecciso su Al Bano e Romina Power - la battutina velenosa infiamma il web : Si è da poco conclusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo ed è stato proclamato vincitore Diodato. Ovviamente del Festival della musica italiana se ne palerà ancora a lungo e senz’altro anche nei programmi di Barbara d’Urso. Ieri infatti durante “Live Non è la d’Urso” si è parlato del grande ritorno sul palco di Al Bano e Romina Power. Tuttavia in studio non sono mancate delle battutine circa la caduta di ...

Loredana Lecciso punge Romina : "Al Bano scivolato a Sanremo perché appesantito da lei" - : Luana Rosato Loredana Lecciso commenta la partecipazione di Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo e non risparmia un commento al vetriolo sulla cantante Ospite d’eccezione di Live! Non è la d’Urso Loredana Lecciso, che ha commentato la partecipazione straordinaria di Al Bano e Romina Power al 70esimo Festival di Sanremo. La coppia, che è stata invitata da Amadeus come ospite d’eccezione della prima puntata della kermesse ...

Loredana Lecciso : "Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020? Unita all'applauso dell'Ariston" (video) : Loredana Lecciso, ospite di 'Live non è la d'Urso', di domenica 9 febbraio 2020, ha commentato, per la prima volta, la partecipazione di Al Bano e Romina Power al 'Festival di Sanremo' durante la prima serata di martedì 4 febbraio 2020 (Qui, il video). Il duo canoro ha cantato un mix dei loro successi e il nuovo singolo, 'Raccogli l'attimo', scritto da Cristiano Malgioglio e pubblicato a 25 anni dall'ultimo inedito:prosegui la letturaLoredana ...

Al Bano e Romina Power : Loredana Lecciso fa una battuta velenosa a Live : Loredana Lecciso fa una battuta velenosa su Al Bano e Romina Power a Live Non è la d’Urso Si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo che ha incoronato Diodato come vincitore e questa sera Barbara d’Urso, da vera conduttrice che riesce sempre a riempire i suoi programmi di argomenti originali e assolutamente made in Mediaset, ha deciso di aprire un lungo talk a Live Non è la d’Urso proprio su questo, parlando di ...

Loredana Lecciso : chi è Fulvio - il padre della showgirl : Loredana Lecciso è sempre molto attiva sui social dove tiene aggiornati i numerosi fan sulla sua vita privata. Ma se la sua relazione con Al Bano è conosciuta da tutta Italia, più discreta è quella con la famiglia di Loredana. Per la prima volta su Instagram l’ex showgirl ha infatti postato una foto che ritrae il padre: ecco chi è Fulvio Lecciso. La foto social insieme all’amato padre Nelle settimane scorse l’ex showgirl pugliese ha ...

“Loredana Lecciso sbarca a Sanremo 2020” : la foto all’Ariston fa il giro del web - ma non è come sembra : Le frecciatine di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina Power In occasione della prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo il padrone di casa Amadeus ha deciso di far esibire la storica coppia sul palco dell’Ariston. Infatti dopo una breve presentazione con Romina Carrisi Junior, Al Bano e la Power hanno interpretato un medley di alcuni loro successi. Subito dopo i due artisti hanno cantato il brano inedito ‘Raccogli ...

Loredana Lecciso riconquista Albano - scacco a Romina : “Così lo ha fatto impazzire” : Questo articolo Loredana Lecciso riconquista Albano, scacco a Romina: “Così lo ha fatto impazzire” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Lecciso riconquista Albano, i due tornano insieme. scacco matto a Romina Power, ecco svelato il segreto di Loredana: “Così lo ha fatto impazzire”. Il ritorno sul palco di Sanremo di Albano e Romina Power con un nuovo inedito dopo ben 25 anni ...

“L’ha fatto impazzire così…” : Loredana Lecciso e Al Bano sarebbero tornati insieme - tatosta a Romina Power : Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme? Sembra proprio che Loredana Lecciso abbia trovato il modo di riprendersi Al Bano e questo è piaciuto molto ai loro fan. Ovviamente tutto questo rappresenta uno scacco matto per Romina Power che dovrà ancora una volta mettersi da parte. E’ questa l’indiscrezione che circola in rete dopo l’esibizione a Sanremo 2020 della storica coppia. Inoltre si dice che il Maestro Carrisi e ...

“Sei stata tu…?” : Loredana Lecciso - la frecciata a Romina Power dopo la caduta di Al Bano [FOTO] : Al Bano e Romina Power si esibiscono a Sanremo 2020: standing ovation per loro Martedì sera milioni di italiani erano in attesa di vedere la tanto attesa esibizione di Al Bano e Romina Power alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La storica coppia non gareggiava ma era presente alla kermesse canora solo come ospiti d’onore. dopo la quasi caduta dalle scale del cantautore di Cellino San Marco, quest’ultimo e l’ex moglie ...

Loredana Lecciso fa impazzire Albano Carrisi | Scaccomatto a Romina prima d Sanremo : Loredana Lecciso fa impazzire Albano Carrisi e il popolo del web sarebbe ben felice della cosa. Il tutto però rappresenta uno Scaccomatto messo a segno a Romina Power prima di Sanremo. È giunto il momento per la cantante americana di farsi da parte? L’arrivo di Albano e Romina al Festival di Sanremo è tra i […] L'articolo Loredana Lecciso fa impazzire Albano Carrisi | Scaccomatto a Romina prima d Sanremo proviene da www.meteoweek.com.

“Finalmente è vero amore”. Loredana Lecciso lo presenta in diretta su Instagram - ormai non ha occhi che per lui… I fan restano senza parole! : Ne abbiamo sentito parlare ultimamente per avere rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. È stata una decisione difficile, che ha tenuto i fan sulle spine fino all’ultimo momento, ma alla fine Loredana Lecciso ha annunciato di non voler prendere parte alla trasmissione. Questa inusuale scelta, l’ha tenuta per lungo tempo in mezzo all’occhio del ciclone. Ora che il GF Vip è ormai alle porte, ormai quel che è fatto è fatto. Ma c’è ...