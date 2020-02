L’inchiesta di Greenpeace: «Ecco le tonnellate di rifiuti italiani mandate illegalmente in Malesia» (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Malesia non è la discarica del mondo: è la denuncia fatta dal governo malese che ha cominciato a rispedire al mittente le tonnellate di rifiuti arrivate illegalmente nel Paese. E nel flusso del mercato illecito di rifiuti, c’è anche l’immondizia italiana. Lo denuncia Greenpeace che ha pubblicato una inchiesta che accerta come solo nei primi nove mesi del 2019 su 65 spedizioni di rifiuti di plastica verso la Malesia, 43 erano dirette a impianti illegali. L’inchiesta di Greenpeace: «Ecco le tonnellate di rifiuti italiani mandate illegalmente in Malesia» LEGGI ANCHE> La Malesia ha rispedito al mittente tonnellate di plastica: «Non siamo la discarica del mondo» A poter essere esportata è solo l’immondizia non contaminata e, per quanto riguarda ad esempio la plastica, solo in determinate condizioni dettate dal Regolamento (CE) n. 1013/2006. Sono normative ... giornalettismo

Più di 1.300 tonnellate di rifiuti in Plastica spedite illegalmente dall'Italia ad aziende malesi. E questo solo nei primi nove mesi del 2019 quando, su un totale di 65 spedizioni dirette nel Paese asiatico, 43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri. È quanto emerge da un'indagine dell'unità investigativa di Greenpeace Italia, entrata in possesso di documenti riservati

