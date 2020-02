L’ammissione di Neymar: «Beckham è il mio modello» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Neymar ammette tutta la sua ammirazione per Beckham: «Non siamo belli come lui ma proviamo a copiarlo» Intervistato da Otro, Neymar ha parlato della sua fonte di ispirazione dentro e fuori dal campo: David Beckham. La stella brasiliana ha preso come modello l’ex centrocampista inglese quando si è trattato di scegliere una nuova acconciatura. LOOK – «Ho copiato parecchi dei suoi tagli di capelli. In molti lo consideriamo un modello. Penso che sia una delle persone più eleganti al mondo e quindi, anche se non siamo belli come lui, dobbiamo copiarlo». Beckham – «Ho copiato parecchi dei suoi tagli di capelli. In molti lo consideriamo un modello. Penso che sia una delle persone più eleganti al mondo e quindi, anche se non siamo belli come lui, dobbiamo copiarlo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

