Incidente tra Saronno e Rovello: le auto accartocciate, i feriti e la corsa in elisoccorso (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ di un ferito in condizioni critiche trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in elisoccorso, il bilancio dell’Incidente avvenuto tra Saronno e Rovello Porro. Sono le 17.30, quando due auto si sono scontrate all’altezza di via Dante Alighieri, come potete vedere nelle foto qui sopra. A sirene spiegate sono arrivati i mezzi di soccorso: due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. I Vigili del Fuoco hanno liberato i feriti dalle lamiere delle auto. Nello scontro sono rimasti feriti i due conducenti di 37 e 45 anni. Le condizioni di quest’ultimo sono apparse da subito critiche. su Il Notiziario. ilnotiziario

