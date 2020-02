In Piemonte la giunta leghista si alza lo stipendio di mille euro in più al mese (Di lunedì 10 febbraio 2020) giunta leghista in Piemonte si alza lo stipendio di mille euro in più al mese La giunta leghista che guida il Piemonte si alza di mille euro lo stipendio. In Regione un progetto di legge a prima firma Alberto Preioni, capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris, punta ad aumentare i salari degli assessori, ristretti nel 2012 quando sull’onda di Rimborsopoli si decise che chi, nella giunta e nell’ufficio di presidenza del Consiglio, utilizzava l’auto blu con relativo autista, avrebbe avuto una decurtazione nello stipendio di un terzo sulla parte relativa al rimborso spese: 3 mila e 500 euro che gli assessori dotati di chauffeur si sono trovati, finora, ridotta a seconda dei mesi, tra i 1200 e i 1700. giunta leghista e l’aumento di stipendio: cosa è successo La logica, come racconta Repubblica Torino, era stata quella del risparmio: chi usa l’auto blu ha diritto a un rimborso ... tpi

