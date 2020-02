Grande Fratello Vip 2020, la decima puntata in diretta: Miriana Trevisan non ci sarà (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lunedì 10 febbraio va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5 con Pupo e Wanda Nara opinionisti. A uscire dalla Casa sarà uno tra Fabio Testi, Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Previsto l’ingresso di Lory Del Santo per un confronto con Antonio Zequila. Miriana Trevisan, invece, ha fatto sapere che non ci sarà. Infine, si parlerà del bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. fanpage

